***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2020 16:57
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 07.01.2020 tarihinde ihraç edilen 2.500.000 TL nominal tutarlı, 42 gün vadeli TR0AKYM017X5 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 18.02.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819900
BIST
17:28119.532
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.259,50
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
17:286,0650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0192
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
17:286,5506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
17:28310,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 3,29
|Açılış
|: 310,65
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
311,07
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,99
|331.474.349
|% 19,88
|
|TSPOR
|6,53
|545.002.598
|% 16,82
|
|DOKTA
|49,60
|14.714.706
|% 14,87
|
|ALCTL
|21,84
|82.490.567
|% 13,75
|
|BOSSA
|11,85
|69.742.957
|% 11,79
|
|YKGYO
|3,26
|275.390.870
|% -9,94
|
|HUBVC
|35,98
|102.080.431
|% -9,10
|
|RAYSG
|4,28
|9.012.051
|% -8,94
|
|ISBIR
|551,10
|70.683
|% -8,13
|
|VKING
|3,83
|5.545.427
|% -7,71
|
|THYAO
|14,94
|1.681.762.594
|% -2,29
|
|GSRAY
|3,54
|1.576.924.314
|% 2,61
|
|ASELS
|29,08
|1.257.974.251
|% 0,48
|
|GUSGR
|2,94
|658.068.886
|% 2,44
|
|ODAS
|2,29
|593.526.955
|% -2,97
|
|GSRAY
|3,54
|1.576.924.314
|% 2,61
|
|ODAS
|2,29
|593.526.955
|% -2,97
|
|EKGYO
|1,63
|417.252.535
|% -1,81
|
|GUSGR
|2,94
|658.068.886
|% 2,44
|
|ISGYO
|1,96
|391.703.888
|% -1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8818
|7,9213
|% 0,58
|
|Frank
|6,1457
|6,1827
|% 0,13
|
|Riyal
|1,6134
|1,6215
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|311
|311
|3,41
|
|Cumhuriyet
|2.056
|2.087
|19,00
|
|Tam
|2.051
|2.102
|22,35
|
|Yarım
|991
|1.017
|10,81
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,41
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|0,06
|