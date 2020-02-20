***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.02.2020 16:31
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.06.2019 Yönetim Kurulu karar tarihli, 150.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 550.000 Nominal tutarlı, 26.03.2020 vadeli 35 Günlük, TR0AKYM01939 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 20.02.2020 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820456
BIST
17:22115.768
En Yüksek
|Değişim
|: -2,88%
|| -3.427,73
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
17:226,0903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1037
En Düşük
6,0806
17:226,5939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0162
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,6059
En Düşük
6,5663
17:22316,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,25
|Açılış
|: 316,71
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|191.880.040
|% 19,87
|
|QNBFL
|145,60
|8.550.814
|% 10,30
|
|HATEK
|9,30
|40.203.093
|% 8,64
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|LOGO
|71,45
|91.762.225
|% 5,23
|
|GSRAY
|3,12
|911.614.130
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|779.299.488
|% -19,92
|
|VERTU
|5,38
|39.047.047
|% -18,48
|
|FENER
|15,92
|850.837.533
|% -18,11
|
|BJKAS
|2,99
|1.199.848.417
|% -15,06
|
|ASELS
|28,46
|1.626.150.358
|% -4,43
|
|THYAO
|14,45
|1.461.927.781
|% -3,02
|
|BJKAS
|2,99
|1.199.848.417
|% -15,06
|
|GSRAY
|3,12
|911.614.130
|% -20,00
|
|FENER
|15,92
|850.837.533
|% -18,11
|
|BJKAS
|2,99
|1.199.848.417
|% -15,06
|
|CEMAS
|1,24
|382.814.724
|% -6,06
|
|EKGYO
|1,52
|385.473.461
|% -6,17
|
|GSRAY
|3,12
|911.614.130
|% -20,00
|
|ODAS
|2,04
|436.319.535
|% -8,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8240
|7,8632
|% -0,19
|
|Frank
|6,1824
|6,2197
|% 0,36
|
|Riyal
|1,6209
|1,6290
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.617
|3,52
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|22,00
|
|Tam
|2.089
|2.141
|21,48
|
|Yarım
|1.010
|1.036
|10,39
|
|Çeyrek
|506
|518
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,34
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,51
|59,51
|0,39
|
Seans Raporu
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