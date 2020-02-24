***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2020 11:39
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 13.01.2020 tarihinde ihraç edilen 4.450.000 TL nominal tutarlı, 42 gün vadeli TR0AKYM01830 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 24.02.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821116
BIST
16:25114.151
En Yüksek
|Değişim
|: -2,29%
|| -2.678,00
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
16:256,1573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0654
|Açılış
|: 6,1590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1586
En Düşük
6,0929
16:256,6628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0503
|Açılış
|: 6,6580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
16:25331,85
En Yüksek
|Değişim
|: 3,05%
|| 9,83
|Açılış
|: 331,85
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|94.151.820
|% 20,00
|
|OZBAL
|2,29
|15.841.577
|% 13,93
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|IPEKE
|10,72
|945.875.868
|% 9,95
|
|YONGA
|11,28
|69.846
|% 9,94
|
|FENER
|14,39
|169.606.656
|% -10,62
|
|EPLAS
|12,48
|102.244
|% -9,50
|
|MZHLD
|12,67
|43.224
|% -9,50
|
|SALIX
|5,25
|41.997
|% -8,54
|
|MERIT
|18,00
|46.029
|% -7,69
|
|THYAO
|13,69
|1.673.845.458
|% -5,72
|
|IPEKE
|10,72
|945.875.868
|% 9,95
|
|KOZAA
|12,89
|617.616.822
|% 2,79
|
|ASELS
|28,54
|575.842.240
|% -1,04
|
|KRDMD
|2,74
|357.102.078
|% -2,84
|
|ODAS
|2,15
|330.498.466
|% 1,42
|
|IHLGM
|1,23
|183.352.448
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,27
|188.345.901
|% 0,79
|
|KRDMD
|2,74
|357.102.078
|% -2,84
|
|THYAO
|13,69
|1.673.845.458
|% -5,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9227
|7,9624
|% 0,64
|
|Frank
|6,2605
|6,2982
|% 0,95
|
|Riyal
|1,6366
|1,6448
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|32,59
|
|Altın Gr.
|331
|331
|9,36
|
|Cumhuriyet
|2.207
|2.241
|75,00
|
|Tam
|2.190
|2.245
|62,82
|
|Yarım
|1.059
|1.086
|30,39
|
|Çeyrek
|531
|543
|15,19
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,75
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,69
|3,70
|0,07
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|-2,21
|
Seans Raporu
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16:39AKMGY
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16:34THYAO
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16:33THYAO
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