***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2020 15:16
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 10.01.2020 tarihinde ihraç edilen 21.000.000 TL nominal tutarlı, 46 gün vadeli TR0AKYM01822 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 25.02.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821446
BIST
15:52115.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 356,07
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
15:526,1552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0415
|Açılış
|: 6,1440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
15:526,6742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0367
|Açılış
|: 6,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
15:52325,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,62
|Açılış
|: 325,55
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,12
|37.605.447
|% 19,91
|
|OYAYO
|2,56
|35.898.027
|% 14,80
|
|GSRAY
|4,09
|132.836.728
|% 13,61
|
|DERAS
|3,88
|21.771.000
|% 12,46
|
|MIPAZ
|3,30
|189.606.107
|% 12,24
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,32
|4.405.917
|% -6,77
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|61,00
|8.352.111
|% -5,86
|
|THYAO
|13,70
|2.749.280.408
|% -1,15
|
|ASELS
|29,30
|1.183.161.108
|% 2,38
|
|KRDMD
|2,84
|560.418.117
|% 0,35
|
|ODAS
|2,22
|389.269.052
|% 1,83
|
|KOZAA
|12,72
|299.996.942
|% 0,08
|
|THYAO
|13,70
|2.749.280.408
|% -1,15
|
|KRDMD
|2,84
|560.418.117
|% 0,35
|
|ODAS
|2,22
|389.269.052
|% 1,83
|
|KARSN
|2,05
|288.416.052
|% 10,22
|
|CEMAS
|1,31
|159.195.493
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9368
|7,9766
|% 0,72
|
|Frank
|6,2517
|6,2893
|% 0,46
|
|Riyal
|1,6327
|1,6409
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|-9,98
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.159
|2.192
|-43,00
|
|Tam
|2.149
|2.203
|-50,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-24,47
|
|Çeyrek
|521
|533
|-12,23
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,44
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,64
|55,64
|-0,13
|
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