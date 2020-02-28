***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 28.02.2020- 20 sayılı toplantısında:Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Şirketimiz ortağının olağan olarak 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 15:00'da Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent/İstanbul adresindeki şirket merkezinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine uyularak ilan merasimine gerek kalmaksızın toplantıya davet edilmesine ve İstanbul ili Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi istenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.18 Mart 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul gündemi: 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Denetçi Raporlarının okunması, 4. 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin onaylanması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 7. 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti, 10. Denetçinin seçilmesi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822835BIST