***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2020 14:14
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 16.01.2020 tarihinde ihraç edilen 4.859.000 TL nominal tutarlı, 48 gün vadeli TR0AKYM01871 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 04.03.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824146
BIST
14:21112.308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.100,38
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.669
En Düşük
110.678
14:216,0834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0202
|Açılış
|: 6,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
14:216,7858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0401
|Açılış
|: 6,7830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7687
14:21321,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,58
|Açılış
|: 321,46
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|YKGYO
|3,20
|14.928.794
|% 15,11
|
|OZBAL
|2,07
|11.886.227
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.263.929
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|
|KSTUR
|30,40
|44.625
|% 9,27
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|DOKTA
|24,84
|330.414
|% -5,19
|
|EGCYO
|0,37
|22.144
|% -5,13
|
|SAMAT
|2,25
|5.640.551
|% -5,06
|
|AVGYO
|2,00
|112.832.567
|% -4,76
|
|ASELS
|31,14
|1.019.521.257
|% 2,17
|
|THYAO
|11,96
|683.042.895
|% -2,13
|
|KARSN
|1,94
|461.379.077
|% 2,11
|
|GARAN
|10,47
|376.232.831
|% 2,75
|
|HALKB
|6,47
|285.207.964
|% -0,31
|
|KARSN
|1,94
|461.379.077
|% 2,11
|
|ODAS
|2,17
|234.600.828
|% -0,46
|
|ADESE
|1,53
|148.064.219
|% -1,92
|
|YKBNK
|2,60
|237.822.897
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,50
|125.652.569
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7565
|7,7954
|% -0,46
|
|Frank
|6,3493
|6,3875
|% -0,17
|
|Riyal
|1,6177
|1,6258
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|6,34
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,58
|
|Cumhuriyet
|2.132
|2.164
|31,00
|
|Tam
|2.122
|2.175
|31,27
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|15,12
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,56
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,23
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|52,16
|52,16
|0,30
|