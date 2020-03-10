***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2020 14:28
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 21.01.2020 tarihinde ihraç edilen 2.550.000 TL nominal tutarlı, 49 gün vadeli TR0AKYM01897 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 10.03.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826059
BIST
14:31106.208
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 2.683,86
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
105.131
14:316,1169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0299
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
14:316,9458
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,0840
|Açılış
|: 6,9460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
14:31327,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -4,61
|Açılış
|: 327,20
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,17
|11.618.755
|% 16,82
|
|DOKTA
|25,52
|5.800.751
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.429.997
|% 14,73
|
|DESPC
|5,50
|24.864.053
|% 12,24
|
|DGATE
|7,95
|38.962.485
|% 10,42
|
|OYAYO
|5,62
|764.966
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|5.595
|% -5,13
|
|KSTUR
|27,00
|6.642
|% -3,57
|
|MPARK
|17,11
|4.925.031
|% -3,33
|
|NIBAS
|6,40
|18.515
|% -3,32
|
|THYAO
|10,84
|533.570.929
|% 4,43
|
|ASELS
|28,34
|454.198.825
|% 2,09
|
|GARAN
|9,57
|295.704.461
|% 4,25
|
|YKBNK
|2,40
|249.776.266
|% 4,80
|
|EREGL
|8,85
|133.100.086
|% 3,75
|
|YKBNK
|2,40
|249.776.266
|% 4,80
|
|ODAS
|1,92
|130.664.830
|% 2,67
|
|IHLGM
|1,31
|87.004.591
|% 3,97
|
|THYAO
|10,84
|533.570.929
|% 4,43
|
|EKGYO
|1,39
|64.835.351
|% 2,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9581
|7,9980
|% -0,96
|
|Frank
|6,5396
|6,5790
|% -1,08
|
|Riyal
|1,6258
|1,6340
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-4,25
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.160
|2.214
|-8,91
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|-4,31
|
|Çeyrek
|524
|535
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,12
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,01
|
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