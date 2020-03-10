***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2020 18:04
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.06.2019 Yönetim Kurulu karar tarihli, 150.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 2.550.000 Nominal tutarlı, 10.03.2020 vadeli 49 Günlük, TR0AKYM01897 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 21.01.2020 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
Bir önceki bildirimde nominal tutar sehven 21.000.000 bildirilmiş olup, 2.550.000 olarak dikkate alınması gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826358
BIST
17:49101.152
En Yüksek
|Değişim
|: -2,29%
|| -2.372,24
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
101.146
17:496,1609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0141
|Açılış
|: 6,1430
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|Önceki Kapanış
|: 6,1270
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6,1637
En Düşük
6,1032
17:497,0052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
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|Açılış
|: 6,9630
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|Önceki Kapanış
|: 6,9800
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En Düşük
6,9256
17:49328,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
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|Açılış
|: 328,26
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|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,40
|2.316
|% 7,14
|
|ALYAG
|0,69
|122.063
|% 2,99
|
|KERVN
|0,45
|169.659
|% 2,27
|
|DARDL
|5,00
|228.114
|% 2,04
|
|AYGAZ
|10,72
|4.159.893
|% 1,61
|
|AGYO
|1,44
|3.505.492
|% -11,11
|
|ARSAN
|3,67
|13.249.844
|% -10,49
|
|DERIM
|5,93
|4.003.015
|% -10,15
|
|DYOBY
|4,30
|36.151.163
|% -10,04
|
|ESCOM
|2,45
|12.039.990
|% -9,93
|
|ASELS
|26,28
|1.036.778.421
|% -5,33
|
|GARAN
|9,35
|667.027.389
|% 1,85
|
|EREGL
|8,65
|242.766.209
|% 1,41
|
|AKBNK
|6,92
|213.620.159
|% -0,29
|
|GSRAY
|2,57
|196.884.360
|% -14,62
|
|KARSN
|1,55
|168.536.591
|% -6,63
|
|KRDMD
|2,27
|229.385.941
|% -6,58
|
|GARAN
|9,35
|667.027.389
|% 1,85
|
|GSRAY
|2,57
|196.884.360
|% -14,62
|
|GUSGR
|2,11
|155.291.002
|% -6,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9636
|8,0035
|% -0,89
|
|Frank
|6,5640
|6,6036
|% -0,71
|
|Riyal
|1,6328
|1,6410
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.659
|-21,90
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-5,43
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,94
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|37,16
|37,16
|2,80
|