***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2020 16:09
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 12.02.2020 tarihinde ihraç edilen 3.047.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM018O2 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 18.03.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830396
BIST
16:2785.887
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -890,40
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
16:276,4504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0518
|Açılış
|: 6,4620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4737
En Düşük
6,3873
16:277,0412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 7,0560
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
16:27313,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,31
|Açılış
|: 313,22
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|ASLAN
|34,76
|1.380.598
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|10.973.159
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.479.603
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,06
|221.233
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.233.361
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|221.086.420
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|6.251.332
|% -9,96
|
|THYAO
|8,05
|828.286.340
|% 0,88
|
|ASELS
|22,06
|595.396.376
|% 0,36
|
|GARAN
|8,24
|493.247.009
|% -1,79
|
|ISCTR
|5,07
|333.609.944
|% -2,31
|
|YKBNK
|2,01
|224.523.423
|% -1,95
|
|YKBNK
|2,01
|224.523.423
|% -1,95
|
|THYAO
|8,05
|828.286.340
|% 0,88
|
|ODAS
|1,20
|111.886.529
|% 1,69
|
|TSPOR
|2,43
|221.086.420
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,78
|58.404.350
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6290
|7,6673
|% -0,76
|
|Frank
|6,6602
|6,7003
|% 0,46
|
|Riyal
|1,7146
|1,7232
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.506
|1.507
|-21,95
|
|Altın Gr.
|311
|311
|-3,62
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.113
|-4,00
|
|Tam
|2.068
|2.121
|-7,68
|
|Yarım
|999
|1.026
|-3,72
|
|Çeyrek
|501
|513
|-1,86
|
|Gümüş.Ons
|12,17
|12,21
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|-0,08
|
|B. Petrol
|27,07
|27,07
|-1,66
|