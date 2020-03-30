***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2020 16:11
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 10.02.2020 tarihinde ihraç edilen 3.122.000 TL nominal tutarlı, 49 gün vadeli TR0AKYM018M6 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 30.03.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833279
BIST
17:4388.272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 147,42
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
17:436,5797
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 0,1303
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5857
En Düşük
6,4403
17:437,2582
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0733
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2682
En Düşük
7,1420
17:43342,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 4,40
|Açılış
|: 342,46
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|KERVT
|3,19
|41.433.265
|% 10,00
|
|SONME
|4,62
|4.150.384
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,10
|33.432.644
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|37.221.591
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,73
|5.646.646
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.036.184
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|328.599
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.126.551
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|488.831.194
|% -9,96
|
|SELEC
|7,35
|80.173.599
|% -9,93
|
|THYAO
|8,72
|721.804.055
|% -1,58
|
|ASELS
|23,28
|612.928.170
|% 0,69
|
|GARAN
|8,04
|543.857.435
|% 2,03
|
|PGSUS
|31,10
|488.831.194
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|387.816.606
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,96
|172.234.900
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,07
|308.718.850
|% 7,25
|
|IHLAS
|0,47
|60.572.764
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,84
|256.701.849
|% 9,65
|
|YKBNK
|1,89
|179.242.474
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1182
|8,1589
|% 1,46
|
|Frank
|6,8313
|6,8725
|% 1,09
|
|Riyal
|1,7432
|1,7520
|% 1,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.623
|-5,76
|
|Altın Gr.
|343
|343
|5,27
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,12
|14,16
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|2,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|25,71
|25,71
|-2,24
|
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