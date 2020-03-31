***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2020 15:35
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 18.02.2020 tarihinde ihraç edilen 10.144.000 TL nominal tutarlı, 42 gün vadeli TR0AKYM018Y1 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 31.03.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833551
BIST
17:4989.695
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 1.636,01
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
17:496,5839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0084
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,6015
En Düşük
6,5522
17:497,2244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0374
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,1804
17:49339,72
En Yüksek
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|: -1,05%
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|Açılış
|: 339,72
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|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|0,77
|7.196.499
|% 10,00
|
|KNFRT
|7,26
|9.877.093
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|50.114.845
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.844.742
|% 10,00
|
|YAPRK
|6,82
|2.758.989
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|19.794.197
|% -9,87
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|QNBFL
|104,00
|10.048.582
|% -7,14
|
|OSMEN
|6,60
|46.062
|% -5,44
|
|COSMO
|2,09
|39.107
|% -5,43
|
|GARAN
|8,18
|728.624.717
|% 1,74
|
|THYAO
|9,03
|712.194.779
|% 3,56
|
|ECILC
|4,77
|648.898.910
|% 4,15
|
|ASELS
|23,68
|501.039.569
|% 1,89
|
|PGSUS
|34,20
|435.503.361
|% 9,97
|
|ECILC
|4,77
|648.898.910
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|135.077.569
|% 9,38
|
|YKBNK
|1,89
|247.263.520
|% 1,07
|
|GSRAY
|2,22
|247.208.917
|% 9,90
|
|ISFIN
|2,87
|254.519.303
|% 6,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1179
|8,1586
|% -0,31
|
|Frank
|6,7826
|6,8235
|% -0,70
|
|Riyal
|1,7414
|1,7501
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.607
|1.609
|-13,56
|
|Altın Gr.
|339
|340
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,08
|14,12
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,43
|26,43
|0,01
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