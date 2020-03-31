***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2020 17:22
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 18.02.2020 tarihinde ihraç edilen 2.500.000 TL nominal tutarlı
17:2689.579
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 1.519,15
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
17:266,5753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5522
17:267,2299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0319
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
17:26340,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,40
|Açılış
|: 340,91
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|7,26
|9.873.746
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.843.729
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,09
|2.136.754
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.527.153
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|24.484
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|19.426.329
|% -9,87
|
|QNBFL
|103,00
|9.009.173
|% -8,04
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|INFO
|8,26
|1.043.824
|% -5,60
|
|OSMEN
|6,60
|46.062
|% -5,44
|
|GARAN
|8,23
|675.800.680
|% 2,36
|
|THYAO
|9,03
|668.797.289
|% 3,56
|
|ECILC
|4,79
|634.854.466
|% 4,59
|
|ASELS
|23,60
|457.561.063
|% 1,55
|
|PGSUS
|34,20
|432.968.115
|% 9,97
|
|ECILC
|4,79
|634.854.466
|% 4,59
|
|IHLGM
|1,05
|134.259.868
|% 9,38
|
|YKBNK
|1,89
|220.474.306
|% 1,07
|
|GSRAY
|2,21
|235.146.635
|% 9,41
|
|IHLAS
|0,51
|44.460.985
|% 8,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1354
|8,1762
|% -0,10
|
|Frank
|6,7862
|6,8271
|% -0,65
|
|Riyal
|1,7411
|1,7498
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.611
|-11,29
|
|Altın Gr.
|341
|341
|-2,48
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,05
|14,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,00
|
|B. Petrol
|26,44
|26,44
|0,02
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