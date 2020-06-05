***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.06.2020 09:31
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.06.2019 Yönetim Kurulu karar tarihli, 150.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 1.000.000 Nominal tutarlı, 08.07.2020 vadeli 34 Günlük, TR0AKYM01AJ3 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 04.06.2020 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849343
BIST
10:49110.316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 778,85
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
110.086
10:496,7679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0151
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7679
En Düşük
6,7351
10:497,6853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0274
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6972
En Düşük
7,6259
10:49371,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,14
|Açılış
|: 371,99
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|162.554
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|43.155.251
|% 9,98
|
|AYCES
|31,40
|1.195.807
|% 9,94
|
|CRDFA
|3,88
|519.748
|% 9,92
|
|EGCEY
|1,11
|924.407
|% 9,90
|
|YONGA
|24,38
|19.943
|% -9,97
|
|TSGYO
|3,09
|2.107.986
|% -9,91
|
|GSDDE
|4,19
|1.417.404
|% -9,89
|
|EKIZ
|5,76
|261.377
|% -9,86
|
|TSPOR
|4,49
|9.300.896
|% -9,84
|
|THYAO
|12,79
|321.630.509
|% 1,59
|
|GARAN
|8,19
|190.939.165
|% 0,61
|
|TUPRS
|88,45
|120.389.508
|% 2,20
|
|ASELS
|31,94
|118.734.241
|% 0,82
|
|PETKM
|3,83
|112.090.110
|% -0,78
|
|CEMAS
|1,26
|48.869.124
|% 2,44
|
|IHLGM
|1,33
|44.522.640
|% -1,48
|
|EKGYO
|1,65
|52.661.316
|% -0,60
|
|KARSN
|1,91
|60.171.506
|% 1,06
|
|PETKM
|3,83
|112.090.110
|% -0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5533
|8,5962
|% 0,87
|
|Frank
|7,0403
|7,0827
|% 0,04
|
|Riyal
|1,7967
|1,8057
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-6,12
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.445
|-2,20
|
|Tam
|2.485
|2.516
|-2,30
|
|Yarım
|1.212
|1.228
|-1,10
|
|Çeyrek
|606
|614
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,71
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|40,77
|40,77
|0,79
|