***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2020 13:41
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.06.2019 Yönetim Kurulu karar tarihli, 150.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 1.500.000 Nominal tutarlı, 13.07.2020 vadeli 35 Günlük, TR0AKYM01AL9 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 08.06.2020 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849827
BIST
13:39110.907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 885,19
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
13:396,7871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0218
|Açılış
|: 6,8060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7881
En Düşük
6,7485
13:397,6538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0226
|Açılış
|: 7,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
13:39369,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,88
|Açılış
|: 369,68
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|47.045.628
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.122.292
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.776.597
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.232.689
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.490.395
|% 9,97
|
|CASA
|20,80
|112.265
|% -9,88
|
|ALYAG
|1,22
|442.655
|% -9,63
|
|KRGYO
|3,51
|69.045.945
|% -7,63
|
|EMNIS
|3,60
|164.369
|% -6,98
|
|GLBMD
|4,82
|748.344
|% -6,59
|
|GARAN
|8,37
|783.228.698
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,75
|503.410.534
|% 6,71
|
|THYAO
|12,78
|411.962.942
|% 0,47
|
|ASELS
|32,12
|356.641.095
|% 0,75
|
|GSRAY
|3,65
|327.745.716
|% 4,58
|
|EKGYO
|1,75
|503.410.534
|% 6,71
|
|GARAN
|8,37
|783.228.698
|% 0,97
|
|GSRAY
|3,65
|327.745.716
|% 4,58
|
|PETKM
|3,83
|225.275.729
|% 1,59
|
|IEYHO
|0,66
|34.447.171
|% 3,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5491
|8,5920
|% 0,05
|
|Frank
|7,0139
|7,0562
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8024
|1,8114
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|9,77
|
|Altın Gr.
|369
|369
|2,60
|
|Cumhuriyet
|2.396
|2.427
|-20,20
|
|Tam
|2.466
|2.494
|-24,60
|
|Yarım
|1.203
|1.217
|-12,00
|
|Çeyrek
|602
|609
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,65
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,06
|
|B. Petrol
|42,78
|42,78
|0,48
|