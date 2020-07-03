***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.07.2020 17:13
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.06.2019 Yönetim Kurulu karar tarihli, 150.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 5.000.000 Nominal tutarlı, 07.08.2020 vadeli 35 Günlük, TR0AKYM01AQ8 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 03.07.2020 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854432
BIST
17:26115.515
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -1.392,81
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.312
17:266,8707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0179
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
17:267,7289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0253
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
17:26392,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,68
|Açılış
|: 392,02
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.430,00
|1.489.839
|% 10,00
|
|KUTPO
|38,84
|44.267.801
|% 9,97
|
|DOBUR
|14,60
|2.832.311
|% 9,94
|
|BURCE
|10,53
|17.308.365
|% 9,92
|
|MARKA
|2,66
|54.805.919
|% 9,92
|
|CMBTN
|63,70
|25.763.505
|% -8,54
|
|EGCYO
|1,24
|351.840
|% -7,46
|
|BMELK
|5,51
|285.614
|% -6,61
|
|CMENT
|25,00
|12.333.124
|% -5,94
|
|KRDMA
|4,76
|30.079.734
|% -5,56
|
|THYAO
|11,89
|941.715.043
|% -3,02
|
|KARSN
|3,46
|803.642.120
|% 4,85
|
|GARAN
|8,19
|771.097.254
|% -2,03
|
|ODAS
|2,56
|760.293.665
|% 0,39
|
|ASELS
|32,22
|670.589.982
|% -1,89
|
|ALBRK
|1,82
|642.792.094
|% 3,41
|
|SKBNK
|1,59
|536.343.030
|% 6,00
|
|IEYHO
|1,04
|344.701.298
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,03
|653.248.477
|% -1,93
|
|ODAS
|2,56
|760.293.665
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5345
|8,5773
|% 0,17
|
|Frank
|7,2330
|7,2766
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8256
|1,8347
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|0,41
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,54
|
|Cumhuriyet
|2.538
|2.557
|2,80
|
|Tam
|2.613
|2.624
|3,00
|
|Yarım
|1.269
|1.283
|1,40
|
|Çeyrek
|635
|643
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,48
|42,48
|-0,66
|
Seans Raporu
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17:35CMBTN
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17:34XU030
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Endeks 115, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 17 altında . İşlem hacmi 18, 413.00 milyon TL de
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17:33KUYAS
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