***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2020 17:23
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.06.2019 Yönetim Kurulu karar tarihli, 150.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 1.000.000 Nominal tutarlı, 12.08.2020 vadeli 35 Günlük, TR0AKYM01AR6 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 08.07.2020 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857244
BIST
17:08119.137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -201,69
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
17:086,8654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0077
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:087,7895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0525
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7895
En Düşük
7,7149
17:08399,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 3,76
|Açılış
|: 399,74
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,68
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.584.444
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.450.553
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.098.803
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.295.760
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.101.481
|% -9,92
|
|SONME
|8,54
|19.839.835
|% -7,68
|
|FENER
|12,90
|94.395.449
|% -6,39
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|DOGUB
|3,09
|12.816.607
|% -6,08
|
|EKGYO
|2,27
|2.178.793.297
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,28
|1.605.484.281
|% 2,82
|
|SISE
|6,49
|1.521.596.103
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.260.182.819
|% -1,92
|
|PETKM
|4,38
|1.166.553.956
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,27
|2.178.793.297
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,28
|1.605.484.281
|% 2,82
|
|PETKM
|4,38
|1.166.553.956
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,87
|455.143.030
|% -0,53
|
|SISE
|6,49
|1.521.596.103
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6128
|8,6560
|% 0,40
|
|Frank
|7,2836
|7,3275
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8240
|1,8332
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|20,11
|
|Altın Gr.
|400
|400
|3,76
|
|Cumhuriyet
|2.588
|2.610
|25,90
|
|Tam
|2.664
|2.678
|26,60
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|13,00
|
|Çeyrek
|647
|656
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,11
|0,08
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|0,08
|
Seans Raporu
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-
17:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -254, 05 kaybederek (% -0.19 ) 135, 504
-
17:22XU100
Endeks 119, 299 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 24, 604.00 milyon TL de
-
17:22FLAP
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 561, 416 adet işlem
-
17:21SNPAM
Yüzde -9.92 oranında düşüşle 9.63 lira fiyatla işlem gören hissede 998, 344 adet işlem
-
17:20KUYAS
Yüzde 4.07 oranında artışla 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 936, 015 adet işlem