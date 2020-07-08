***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2020 17:23
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 04.06.2020 tarihinde ihraç edilen 1.000.000 TL nominal tutarlı, 34 gün vadeli TR0AKYM01AJ3 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 08.07.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857246
BIST
17:09119.132
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -206,58
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
17:096,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0075
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:097,7883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0513
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7883
En Düşük
7,7149
17:09400,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,12
|Açılış
|: 400,09
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,68
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.584.444
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.450.553
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.098.803
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.295.760
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.101.481
|% -9,92
|
|SONME
|8,54
|19.839.835
|% -7,68
|
|FENER
|12,90
|94.395.449
|% -6,39
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|DOGUB
|3,09
|12.816.607
|% -6,08
|
|EKGYO
|2,27
|2.178.793.297
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,28
|1.605.484.281
|% 2,82
|
|SISE
|6,49
|1.521.596.103
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.260.182.819
|% -1,92
|
|PETKM
|4,38
|1.166.553.956
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,27
|2.178.793.297
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,28
|1.605.484.281
|% 2,82
|
|PETKM
|4,38
|1.166.553.956
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,87
|455.143.030
|% -0,53
|
|SISE
|6,49
|1.521.596.103
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6104
|8,6535
|% 0,37
|
|Frank
|7,2822
|7,3261
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8242
|1,8333
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|17,42
|
|Altın Gr.
|400
|400
|3,67
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.690
|35,00
|
|Tam
|2.663
|2.676
|25,00
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|12,20
|
|Çeyrek
|647
|655
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,12
|0,09
|
|B. Petrol
|43,22
|43,22
|0,14
|
Seans Raporu
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