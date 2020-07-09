***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.07.2020 17:26
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 04.06.2020 tarihinde ihraç edilen 1.400.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TTR0AKYM01AI5 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 09.07.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858291
BIST
17:18118.051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -661,58
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
17:186,8659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
17:187,7839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0087
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
17:18399,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,86
|Açılış
|: 399,77
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.973.106
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|34.873.444
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.930.898
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|14.946.512
|% 9,98
|
|BERA
|5,29
|93.576.665
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|11.693.446
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.324.415
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,43
|20.458.490
|% -9,67
|
|EDIP
|2,44
|29.930.080
|% -9,29
|
|TURGG
|62,05
|8.249.185
|% -8,48
|
|SISE
|6,58
|3.338.718.352
|% 3,30
|
|THYAO
|11,72
|1.578.874.631
|% 3,63
|
|TRKCM
|4,67
|1.238.639.373
|% 8,35
|
|EKGYO
|2,24
|1.171.996.625
|% -1,75
|
|ODAS
|2,69
|1.043.579.343
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,24
|1.171.996.625
|% -1,75
|
|SISE
|6,58
|3.338.718.352
|% 3,30
|
|ODAS
|2,69
|1.043.579.343
|% -0,74
|
|TRKCM
|4,67
|1.238.639.373
|% 8,35
|
|KRDMD
|3,22
|765.853.359
|% -1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6591
|8,7025
|% 0,42
|
|Frank
|7,2893
|7,3332
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|4,13
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,28
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.619
|14,00
|
|Tam
|2.674
|2.688
|14,40
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|7,00
|
|Çeyrek
|649
|658
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,99
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|43,07
|43,07
|-0,23
|
Seans Raporu
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17:33XU100
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