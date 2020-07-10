***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.07.2020 17:22
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.06.2019 Yönetim Kurulu karar tarihli, 150.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 2.250.000 Nominal tutarlı, 21.08.2020 vadeli 42 Günlük, TR0AKYM01AU0 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 10.07.2020 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859050
BIST
17:07114.238
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -1.555,74
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
17:076,8677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
17:077,7730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0238
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7741
En Düşük
7,7277
17:07398,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 398,01
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|TGSAS
|7,72
|5.346.787
|% 9,97
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|MAALT
|104,40
|24.334.406
|% 9,89
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|LIDFA
|3,24
|20.585.374
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|7.731.734
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.061.798
|% -9,86
|
|TURGG
|55,05
|18.389.424
|% -9,83
|
|PEKGY
|8,77
|56.017.092
|% -8,84
|
|EKGYO
|2,13
|1.988.460.334
|% -1,39
|
|GARAN
|7,78
|1.140.424.777
|% -1,64
|
|SISE
|6,19
|1.073.672.493
|% -2,98
|
|TRKCM
|4,57
|1.062.519.081
|% -1,30
|
|THYAO
|11,75
|1.011.603.057
|% 1,73
|
|EKGYO
|2,13
|1.988.460.334
|% -1,39
|
|IHLGM
|1,63
|427.343.484
|% -2,98
|
|ODAS
|2,66
|643.474.540
|% 1,14
|
|KRDMD
|3,01
|690.868.103
|% -2,59
|
|TRKCM
|4,57
|1.062.519.081
|% -1,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6551
|8,6986
|% 0,34
|
|Frank
|7,2735
|7,3173
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8254
|1,8345
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|1,57
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.610
|5,40
|
|Tam
|2.665
|2.678
|5,70
|
|Yarım
|1.295
|1.310
|2,70
|
|Çeyrek
|647
|656
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,69
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,11
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,49
|42,49
|0,14
|