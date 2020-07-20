***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.07.2020 16:30
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.06.2019 Yönetim Kurulu karar tarihli, 150.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 2.100.000 Nominal tutarlı, 24.08.2020 vadeli 35 Günlük, TR0AKYM01AY2 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 20.07.2020 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860528
BIST
16:26119.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 742,54
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
16:266,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
16:267,8315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0074
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
16:26400,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,32
|Açılış
|: 400,44
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.394.588
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|8.865.121
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.418.234
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.148.092
|% -9,87
|
|ASUZU
|16,53
|141.054.945
|% -6,87
|
|IZFAS
|2,70
|362.996
|% -6,25
|
|DITAS
|30,80
|4.225.188
|% -5,75
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,31
|990.388.353
|% 0,87
|
|SISE
|6,46
|908.247.985
|% 4,19
|
|GUSGR
|5,44
|856.115.509
|% 9,46
|
|ASELS
|33,04
|693.293.864
|% 1,47
|
|CEMAS
|1,83
|609.943.168
|% 6,40
|
|EKGYO
|2,31
|990.388.353
|% 0,87
|
|CEMAS
|1,83
|609.943.168
|% 6,40
|
|ADESE
|2,51
|394.387.402
|% 9,61
|
|GUSGR
|5,44
|856.115.509
|% 9,46
|
|SISE
|6,46
|908.247.985
|% 4,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6410
|8,6844
|% 0,58
|
|Frank
|7,2751
|7,3189
|% -0,00
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|5,79
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,35
|
|Cumhuriyet
|2.598
|2.620
|20,60
|
|Tam
|2.676
|2.688
|21,20
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|10,40
|
|Çeyrek
|651
|658
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,69
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|4,33
|4,34
|0,07
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|-0,23
|