***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2020 15:27
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.06.2019 Yönetim Kurulu karar tarihli, 150.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 1.000.000 Nominal tutarlı, 25.08.2020 vadeli 35 Günlük, TR0AKYM01AZ9 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 21.07.2020 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860747
BIST
15:22120.473
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.192,37
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.803
15:226,8475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0106
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8365
15:227,8434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0071
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8308
15:22404,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,34
|Açılış
|: 404,03
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
404,16
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|130,90
|23.573.596
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.071.570
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|17.654.322
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|BFREN
|667,10
|3.062.656
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|92.513.725
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,24
|67.579.841
|% -9,60
|
|FMIZP
|74,30
|87.509.423
|% -7,76
|
|LUKSK
|21,02
|2.094.529
|% -5,82
|
|DITAS
|28,40
|5.054.456
|% -5,65
|
|GARAN
|8,06
|1.140.903.479
|% 2,03
|
|GUSGR
|5,38
|722.523.943
|% -0,74
|
|AFYON
|4,67
|668.206.052
|% 8,10
|
|EKGYO
|2,31
|659.788.528
|% 0,43
|
|TCELL
|16,66
|560.067.801
|% 2,78
|
|EKGYO
|2,31
|659.788.528
|% 0,43
|
|ADESE
|2,62
|541.155.306
|% 4,38
|
|ODAS
|2,85
|527.502.168
|% -0,35
|
|SKBNK
|1,71
|287.458.932
|% 2,40
|
|GSDHO
|2,42
|375.416.098
|% 8,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6760
|8,7195
|% 0,24
|
|Frank
|7,2673
|7,3111
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|17,15
|
|Altın Gr.
|402
|403
|1,91
|
|Cumhuriyet
|2.614
|2.636
|13,30
|
|Tam
|2.692
|2.705
|13,70
|
|Yarım
|1.307
|1.323
|6,70
|
|Çeyrek
|655
|662
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|1,05
|
|Gümüş Gr.
|4,53
|4,54
|0,15
|
|B. Petrol
|44,56
|44,56
|1,28
|
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