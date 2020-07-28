***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2020 16:58
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.02.2020 Yönetim Kurulu karar tarihli, 250.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 1.000.000 Nominal tutarlı, 02.09.2020 vadeli 36 Günlük, TR0AKYM01B14 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 28.07.2020 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862568
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: -3,59%
|| -42,97
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.153
18:056,9465
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0857
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
18:058,1533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0887
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
18:05435,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 6,20
|Açılış
|: 435,19
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,85
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|5,50
|19.039.079
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,43
|41.394.347
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|79.151.715
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|39.845.437
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|776.637
|% 10,00
|
|FRIGO
|30,78
|2.129.761
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.335,80
|949.644
|% -10,00
|
|DARDL
|12,88
|3.436.262
|% -9,99
|
|KLNMA
|46,72
|90.738.785
|% -9,98
|
|MEGAP
|3,61
|1.192.778
|% -9,98
|
|ASELS
|36,48
|2.827.349.375
|% -3,18
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.609.323
|% -2,57
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|GARAN
|7,40
|1.250.164.138
|% -4,76
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.609.323
|% -2,57
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|IHLAS
|0,90
|319.283.809
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,68
|422.965.738
|% -8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9512
|8,9961
|% 1,47
|
|Frank
|7,5295
|7,5749
|% 1,24
|
|Riyal
|1,8454
|1,8546
|% 1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|10,48
|
|Altın Gr.
|435
|435
|6,01
|
|Cumhuriyet
|2.847
|2.884
|56,90
|
|Tam
|2.932
|2.966
|58,60
|
|Yarım
|1.423
|1.447
|28,60
|
|Çeyrek
|714
|725
|14,30
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,52
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,02
|
|B. Petrol
|43,51
|43,51
|-0,39
|
Seans Raporu
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17:59MSGYO
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 650, 448 adet işlem
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17:58MRGYO
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 286, 992 adet işlem
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17:57BTCIM
Yüzde -7.73 oranında düşüşle 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 554, 097 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 43 kaybederek (% -3.05 ) 1, 064
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, TKURU, KUYAS