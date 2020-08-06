***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.08.2020 16:14
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 02.07.2020 tarihinde ihraç edilen 500.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01AP0 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 06.08.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866005
BIST
16:011.057
En Yüksek
|Değişim
|: -3,17%
|| -34,62
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:017,2664
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 0,2218
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2839
En Düşük
7,0287
16:018,6335
En Yüksek
|Değişim
|: 3,07%
|| 0,2568
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6710
En Düşük
8,3315
16:01480,19
En Yüksek
|Değişim
|: 3,98%
|| 18,40
|Açılış
|: 480,19
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
481,19
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.665.211
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|36.686.438
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.165.557
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.197.686
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.021.488
|% 9,91
|
|KARTN
|549,00
|12.020.166
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|HALKS
|2,97
|39.378
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.179,50
|101.342
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,99
|1.826.183.688
|% -4,78
|
|GARAN
|6,65
|1.160.054.703
|% -1,92
|
|SISE
|5,95
|954.993.119
|% -4,65
|
|AKBNK
|4,81
|876.415.349
|% -4,18
|
|ASELS
|15,95
|839.333.776
|% -5,29
|
|EKGYO
|1,99
|1.826.183.688
|% -4,78
|
|ODAS
|2,21
|529.206.448
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,07
|435.116.008
|% -1,90
|
|TRKCM
|3,81
|736.404.049
|% -3,79
|
|AKBNK
|4,81
|876.415.349
|% -4,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5261
|9,5739
|% 3,40
|
|Frank
|7,9486
|7,9965
|% 2,89
|
|Riyal
|1,9307
|1,9404
|% 3,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.059
|2.060
|21,43
|
|Altın Gr.
|480
|480
|18,40
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|175,00
|
|Tam
|3.283
|3.406
|221,70
|
|Yarım
|1.594
|1.650
|96,10
|
|Çeyrek
|799
|830
|51,90
|
|Gümüş.Ons
|28,22
|28,25
|1,28
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,46
|
|B. Petrol
|45,45
|45,45
|0,26
|
Seans Raporu
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16:16KLMSN
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16:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -31, 27 kaybederek (% -2.55 ) 1, 197
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16:13XU100
Endeks 1, 058 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 14 altında . İşlem hacmi 18, 157.00 milyon TL de