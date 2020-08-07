***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.08.2020 16:04
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 03.07.2020 tarihinde ihraç edilen 5.000.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01AQ8 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 07.08.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866646
BIST
16:101.039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,22
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.045
En Düşük
985
16:107,2565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0279
|Açılış
|: 7,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
16:108,5546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0578
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
16:10477,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,10
|Açılış
|: 477,33
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|42,90
|1.449.374
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|ALCAR
|78,20
|6.572.213
|% 9,99
|
|TKURU
|41,68
|1.673.535
|% 9,97
|
|MSGYO
|2,87
|7.765.943
|% 9,96
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,82
|2.204.728.145
|% -3,70
|
|ASELS
|15,85
|1.273.914.415
|% 3,80
|
|GARAN
|6,48
|1.177.329.163
|% 0,15
|
|SISE
|5,96
|1.106.637.560
|% 3,65
|
|GUSGR
|5,19
|758.284.618
|% 1,37
|
|EKGYO
|1,82
|2.204.728.145
|% -3,70
|
|KRDMD
|2,54
|521.553.787
|% -1,93
|
|TSKB
|1,04
|191.989.821
|% 0,00
|
|SISE
|5,96
|1.106.637.560
|% 3,65
|
|GARAN
|6,48
|1.177.329.163
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4027
|9,4498
|% -0,69
|
|Frank
|7,8633
|7,9107
|% -0,60
|
|Riyal
|1,9164
|1,9261
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.058
|2.058
|-5,15
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-3,20
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.230
|-114,30
|
|Tam
|3.215
|3.411
|-49,60
|
|Yarım
|1.561
|1.622
|-54,90
|
|Çeyrek
|783
|830
|-14,10
|
|Gümüş.Ons
|28,47
|28,52
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,63
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,92
|44,92
|-0,17
|
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