***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2020 11:13
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 20.07.2020 tarihinde ihraç edilen 2.100.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01AY2 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 24.08.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870827
BIST
12:491.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,21
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.108
12:497,3652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0290
|Açılış
|: 7,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3683
En Düşük
7,2756
12:498,7236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0847
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7257
En Düşük
8,5516
12:49461,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,72
|Açılış
|: 461,54
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
461,68
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler12:49
|EMKEL
|3,30
|8.645.065
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|3.880.478
|% 10,00
|
|TKURU
|96,90
|2.951.483
|% 9,99
|
|CRDFA
|6,28
|5.001.282
|% 9,98
|
|KENT
|337,30
|534.958
|% 9,98
|
|BURVA
|53,30
|308.127
|% -9,97
|
|MZHLD
|14,10
|139.632
|% -9,67
|
|ROYAL
|2,21
|223.999
|% -9,43
|
|DIRIT
|2,06
|6.563
|% -8,44
|
|FADE
|4,68
|7.394.990
|% -6,59
|
|PETKM
|4,13
|1.358.667.304
|% -1,43
|
|TUPRS
|84,55
|632.923.676
|% 1,99
|
|GUSGR
|6,31
|368.115.682
|% 4,64
|
|ZOREN
|2,62
|330.392.285
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|290.146.396
|% 0,51
|
|PETKM
|4,13
|1.358.667.304
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,96
|290.146.396
|% 0,51
|
|ZOREN
|2,62
|330.392.285
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,85
|247.329.186
|% 7,14
|
|KRDMD
|3,04
|204.563.913
|% 0,00
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3625
|7,3652
|% 0,40
|
|Euro
|8,7136
|8,7236
|% 0,98
|
|Sterlin
|9,6388
|9,6872
|% 0,67
|
|Frank
|8,0682
|8,1168
|% 0,67
|
|Riyal
|1,9582
|1,9680
|% 0,41
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|7,70
|
|Altın Gr.
|461
|461
|3,38
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|-18,00
|
|Tam
|3.059
|3.136
|19,00
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|9,19
|
|Çeyrek
|742
|759
|4,59
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,86
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,03
|
|B. Petrol
|45,25
|45,25
|0,32
|