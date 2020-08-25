***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2020 14:23
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 21.07.2020 tarihinde ihraç edilen 1.000.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01AZ9 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 25.08.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871048
BIST
15:371.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,39
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
15:377,3975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0199
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3990
En Düşük
7,3558
15:378,7402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0423
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7603
En Düşük
8,6716
15:37457,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,13
|Açılış
|: 457,70
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler15:35
|INTEM
|14,30
|3.946.378
|% 10,00
|
|BFREN
|928,10
|33.746.588
|% 9,99
|
|IZMDC
|19,60
|9.798.894
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.274.817
|% 9,99
|
|SERVE
|7,85
|693.043
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|376.116
|% -9,79
|
|BURCE
|21,40
|1.665.007
|% -6,96
|
|MERIT
|35,04
|58.937
|% -6,46
|
|AYCES
|42,10
|17.855
|% -6,44
|
|RAYSG
|6,89
|10.968.339
|% -6,26
|
|THYAO
|11,46
|1.301.396.103
|% 3,43
|
|PETKM
|4,16
|955.440.607
|% 0,48
|
|SASA
|16,29
|890.102.305
|% 9,33
|
|TUPRS
|84,25
|539.151.177
|% -0,06
|
|YKBNK
|2,09
|510.356.997
|% -2,34
|
|YKBNK
|2,09
|510.356.997
|% -2,34
|
|EKGYO
|1,91
|446.539.867
|% -1,04
|
|PETKM
|4,16
|955.440.607
|% 0,48
|
|GSRAY
|3,06
|444.529.333
|% 4,79
|
|BJKAS
|3,23
|376.285.582
|% 1,57
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3948
|7,3975
|% 0,27
|
|Euro
|8,7347
|8,7402
|% 0,49
|
|Sterlin
|9,6774
|9,7259
|% 0,67
|
|Frank
|8,0927
|8,1415
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9661
|1,9760
|% 0,21
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-4,73
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|-28,00
|
|Tam
|3.028
|3.104
|-24,38
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|-11,79
|
|Çeyrek
|734
|751
|-5,90
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,10
|46,10
|0,46
|
Seans Raporu
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