***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.09.2020 13:55
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 28.07.2020 tarihinde ihraç edilen 1.000.000 TL nominal tutarlı, 36 gün vadeli TR0AKYM01B14 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 02.09.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872927
BIST
14:021.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,65
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.083
14:027,3832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0156
|Açılış
|: 7,4020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3872
En Düşük
7,3588
14:028,7605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0173
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7472
14:02466,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,22
|Açılış
|: 466,45
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler14:02
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.440.710
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.655.910
|% 9,99
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|KENT
|510,00
|10.938.417
|% -9,89
|
|DOGUB
|4,43
|66.314.417
|% -6,34
|
|RALYH
|5,66
|8.798.237
|% -5,98
|
|AYCES
|52,00
|77.218
|% -5,45
|
|FENER
|30,88
|608.612.646
|% 9,50
|
|GSRAY
|3,41
|547.667.905
|% 7,57
|
|SISE
|6,17
|435.606.313
|% -0,48
|
|BJKAS
|3,25
|429.179.347
|% 4,84
|
|ASELS
|16,75
|394.366.765
|% -0,48
|
|GSRAY
|3,41
|547.667.905
|% 7,57
|
|BJKAS
|3,25
|429.179.347
|% 4,84
|
|EKGYO
|1,78
|203.657.872
|% 1,14
|
|IHLAS
|0,91
|86.196.898
|% 7,06
|
|PETKM
|3,97
|354.534.959
|% 0,25
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3797
|7,3832
|% 0,21
|
|Euro
|8,7538
|8,7605
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,8371
|9,8865
|% 0,10
|
|Frank
|8,0765
|8,1252
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9625
|1,9723
|% 0,24
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|-5,80
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,33
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.147
|0,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-0,21
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-0,10
|
|Çeyrek
|748
|765
|-0,05
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,69
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|45,80
|45,80
|0,22
|