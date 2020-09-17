***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.09.2020 17:33
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.02.2020 Yönetim Kurulu karar tarihli, 250.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 2.000.000 Nominal tutarlı, 22.10.2020 vadeli 35 Günlük, TR0AKYM01B63 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 17.09.2020 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875474
BIST
18:051.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,55
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.111
En Düşük
1.100
18:057,5489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0447
|Açılış
|: 7,5760
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5648
En Düşük
7,4825
18:058,9389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0714
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9467
En Düşük
8,8040
18:05471,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,47
|Açılış
|: 471,55
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,61
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZMDC
|19,91
|4.180.600
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.661,10
|1.741.083
|% 10,00
|
|FMIZP
|111,10
|72.449.156
|% 10,00
|
|BALAT
|3,96
|5.481.911
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,34
|563.578
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|430.229
|% -10,00
|
|FENER
|28,86
|163.412.195
|% -9,98
|
|LKMNH
|10,82
|25.986.706
|% -9,98
|
|EGGUB
|113,60
|53.500.087
|% -9,98
|
|KRDMD
|3,14
|860.815.644
|% -0,95
|
|PETKM
|4,37
|632.843.475
|% 0,46
|
|AVOD
|4,44
|546.683.499
|% 9,90
|
|SISE
|6,40
|535.066.323
|% 0,16
|
|GARAN
|6,69
|439.146.877
|% -0,30
|
|KRDMD
|3,14
|860.815.644
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,55
|412.252.555
|% 2,65
|
|IHLAS
|1,06
|201.993.486
|% -2,75
|
|HLGYO
|2,42
|366.032.817
|% 1,26
|
|PETKM
|4,37
|632.843.475
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5435
|7,5489
|% 0,60
|
|Euro
|8,9270
|8,9389
|% 0,81
|
|Sterlin
|9,7399
|9,7888
|% 0,35
|
|Frank
|8,2601
|8,3098
|% 0,47
|
|Riyal
|2,0059
|2,0160
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-15,21
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-4,00
|
|Tam
|3.119
|3.196
|-0,55
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-0,27
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|26,91
|26,94
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,44
|43,44
|1,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 06 artarak (% 0.09 ) 1, 237
-
17:58MERKO
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 163, 927 adet işlem
-
17:55KERVN
Yüzde 8.33 oranında artışla 0.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 733, 689 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 10, 826.00 milyon TL de
-
17:54TLMAN
Yüzde 9.92 oranında artışla 23.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 395, 748 adet işlem