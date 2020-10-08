***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.10.2020 11:31
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 03.09.2020 tarihinde ihraç edilen 3.300.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01B48 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 08.10.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879709
BIST
11:311.147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,78
|Açılış
|: 1.157
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|Önceki Kapanış
|: 1.152
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1.159
En Düşük
1.145
11:317,9370
En Yüksek
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|Açılış
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En Düşük
7,8628
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483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:29
|PRZMA
|6,05
|17.984.140
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.615.345
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.310.469
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|290.061
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|1.339.264
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|415.951
|% -10,00
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|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
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|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
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|RODRG
|8,65
|1.186.985
|% -9,71
|
|SISE
|6,74
|644.391.841
|% 0,75
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|ASELS
|18,09
|488.552.536
|% -2,53
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|TKNSA
|9,14
|336.249.077
|% -6,16
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|GARAN
|6,96
|312.470.962
|% -0,71
|
|ODAS
|3,17
|252.094.807
|% -1,86
|
|SISE
|6,74
|644.391.841
|% 0,75
|
|YGYO
|1,15
|103.354.548
|% 4,55
|
|ODAS
|3,17
|252.094.807
|% -1,86
|
|SKBNK
|1,67
|126.718.714
|% -0,60
|
|ZOREN
|2,71
|159.539.912
|% 0,00
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|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9326
|7,9403
|% 0,74
|
|Euro
|9,3390
|9,3492
|% 0,78
|
|Sterlin
|10,2564
|10,3079
|% 0,99
|
|Frank
|8,6210
|8,6730
|% 0,69
|
|Riyal
|2,1095
|2,1201
|% 0,66
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|11:29
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.892
|1.892
|5,09
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|Altın Gr.
|483
|483
|4,37
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,21
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|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,09
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|B. Petrol
|42,48
|42,48
|0,49
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