***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2020 15:51
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 17.09.2020 tarihinde ihraç edilen 2.000.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01B63 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 22.10.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883052
BIST
16:011.201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -10,95
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
16:017,9663
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 0,1536
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
16:019,4295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,1654
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
16:01487,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,65
|Açılış
|: 487,14
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler16:01
|KARTN
|1.125,70
|1.230.390
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.694.278
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|16.020.917
|% 9,98
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|122.129.396
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,19
|2.843.864.063
|% -4,52
|
|TSKB
|1,81
|2.592.780.441
|% 7,10
|
|AKBNK
|5,17
|756.647.384
|% -4,26
|
|SISE
|6,89
|681.215.661
|% -1,01
|
|VAKBN
|4,16
|653.874.210
|% -4,15
|
|TSKB
|1,81
|2.592.780.441
|% 7,10
|
|GARAN
|7,19
|2.843.864.063
|% -4,52
|
|SKBNK
|2,00
|640.136.401
|% 1,52
|
|YKBNK
|2,27
|639.025.876
|% -4,62
|
|EKGYO
|1,90
|293.275.315
|% -1,55
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9606
|7,9663
|% 1,97
|
|Euro
|9,4251
|9,4295
|% 1,79
|
|Sterlin
|10,3823
|10,4343
|% 1,39
|
|Frank
|8,7283
|8,7809
|% 1,55
|
|Riyal
|2,1121
|2,1227
|% 1,70
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-17,33
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,54
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|7,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|5,29
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|2,56
|
|Çeyrek
|776
|794
|1,28
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,77
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,03
|
|B. Petrol
|41,87
|41,87
|0,16
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:12XU100
Endeks 1, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 95 altında . İşlem hacmi 19, 128.00 milyon TL de
-
16:12IHGZT
Yüzde -6.91 oranında düşüşle 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 586, 980 adet işlem
-
16:09ISCTR
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 315, 348 adet işlem
-
16:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, YKBNK
-
16:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 39 kaybederek (% -1.22 ) 1, 086