***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2020 14:13
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 21.09.2020 tarihinde ihraç edilen 1.700.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01B71 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 26.10.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883726
BIST
17:141.158
En Yüksek
|Değişim
|: -2,71%
|| -32,22
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
17:148,0899
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1228
|Açılış
|: 8,0830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
17:149,5596
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1104
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
17:14496,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 8,94
|Açılış
|: 496,14
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler17:14
|RTALB
|49,52
|264.011.290
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|248.229.629
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|7.058.203
|% 9,98
|
|CEOEM
|7,20
|100.479.897
|% -10,00
|
|TKURU
|265,50
|6.477.056
|% -10,00
|
|KONYA
|749,20
|335.323.104
|% -10,00
|
|YAYLA
|3,69
|11.416.110
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,76
|9.940.068
|% -10,00
|
|TSKB
|1,95
|3.044.224.735
|% 7,14
|
|ECILC
|7,57
|1.362.508.621
|% 5,87
|
|GARAN
|6,86
|997.419.648
|% -2,97
|
|SISE
|6,46
|828.994.350
|% -5,14
|
|FENER
|38,02
|709.413.698
|% 0,16
|
|TSKB
|1,95
|3.044.224.735
|% 7,14
|
|SKBNK
|1,81
|576.819.410
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,71
|460.450.718
|% -6,04
|
|KRDMD
|3,39
|666.535.215
|% -2,59
|
|IHLAS
|1,18
|237.575.153
|% -7,81
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0829
|8,0899
|% 1,54
|
|Euro
|9,5526
|9,5596
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,4931
|10,5457
|% 1,26
|
|Frank
|8,8817
|8,9352
|% 1,20
|
|Riyal
|2,1509
|2,1617
|% 1,56
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|2,50
|
|Altın Gr.
|496
|496
|8,86
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.320
|63,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,05
|
|B. Petrol
|41,02
|41,02
|-1,05
|
Seans Raporu
17:14
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17:26AKCNS
Yüzde -7.12 oranında düşüşle 12.78 lira fiyatla işlem gören hissede 663, 387 adet işlem
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17:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -28, 89 kaybederek (% -2.69 ) 1, 046
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17:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LINK, KONTR, KARTN, EGCYO, RTALB, OZRDN, EUYO, CRFSA, ROYAL, GLRYH
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17:24
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AVOD, EUKYO, SAYAS, GENTS, KLGYO, USAK, ITTFH, KONYA, GLBMD, RAYSG
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