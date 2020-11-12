***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.11.2020 09:29
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.02.2020 Yönetim Kurulu karar tarihli, 250.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 3.000.000 Nominal tutarlı, 16.12.2020 vadeli 35 Günlük, TR0AKYM01BB8 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 11.11.2020 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888034
BIST
10:451.290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 11,23
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.298
En Düşük
1.278
10:457,8485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0540
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
7,8964
En Düşük
7,7873
10:459,2526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0638
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,2980
En Düşük
9,1713
10:45472,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,68
|Açılış
|: 472,69
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
466,83
BIST En Aktif Hisseler10:45
|BFREN
|1.145,80
|37.894.561
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|52.832.495
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|9.542.803
|% 9,98
|
|BMELK
|17,85
|1.110.913
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|4.441.244
|% 9,97
|
|CASA
|41,86
|67.771
|% -9,98
|
|KSTUR
|170,60
|298.891
|% -9,97
|
|BALAT
|7,43
|69.233
|% -9,94
|
|EUYO
|7,54
|268.492
|% -9,92
|
|YAPRK
|36,00
|262.836
|% -7,69
|
|GARAN
|8,74
|1.815.874.797
|% 2,82
|
|YKBNK
|2,93
|645.005.824
|% 4,64
|
|THYAO
|11,96
|570.539.361
|% 1,53
|
|AKBNK
|6,41
|546.786.238
|% 3,05
|
|SISE
|6,90
|527.399.981
|% 0,88
|
|YKBNK
|2,93
|645.005.824
|% 4,64
|
|GARAN
|8,74
|1.815.874.797
|% 2,82
|
|EKGYO
|1,93
|223.031.575
|% 1,58
|
|KRDMD
|4,04
|418.005.609
|% 2,02
|
|VAKBN
|4,92
|446.881.803
|% 2,93
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8444
|7,8485
|% 0,69
|
|Euro
|9,2431
|9,2526
|% 0,69
|
|Sterlin
|10,3310
|10,3828
|% 0,63
|
|Frank
|8,5357
|8,5872
|% 0,84
|
|Riyal
|2,0880
|2,0985
|% 0,80
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|7,09
|
|Altın Gr.
|473
|473
|6,01
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,04
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,23
|
Seans Raporu
10:45
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10:57XU100
Endeks 1, 294 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 9, 843.00 milyon TL de
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Yüzde 9.97 oranında artışla 391.40 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 322 adet işlem
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10:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, MGROS, TTKOM
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10:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, SAHOL, ISCTR
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10:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 79 artarak (% 1.45 ) 1, 175