***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2020 12:18
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 09.10.2020 tarihinde ihraç edilen 2.000.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01B89 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 13.11.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888382
BIST
12:131.287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 15,69
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.288
En Düşük
1.273
12:137,6457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0431
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,6135
12:139,0392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0586
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
12:13462,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,54
|Açılış
|: 462,36
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
468,51
En Düşük
460,04
BIST En Aktif Hisseler12:13
|TKURU
|430,50
|5.807.015
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.161.080
|% 9,98
|
|CRFSA
|25,82
|63.275.340
|% 9,97
|
|IZTAR
|10,04
|3.776.944
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,54
|1.221.207
|% 9,95
|
|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|IZFAS
|6,39
|202.652
|% -9,87
|
|EMNIS
|22,02
|38.161
|% -9,31
|
|KSTUR
|155,00
|437.875
|% -9,14
|
|KRDMD
|4,28
|1.853.354.787
|% 3,13
|
|GARAN
|8,74
|1.625.547.873
|% 1,27
|
|PETKM
|4,75
|513.790.892
|% 2,15
|
|ODAS
|3,63
|501.411.458
|% -1,09
|
|YKBNK
|2,81
|484.377.787
|% 1,44
|
|KRDMD
|4,28
|1.853.354.787
|% 3,13
|
|GARAN
|8,74
|1.625.547.873
|% 1,27
|
|YKBNK
|2,81
|484.377.787
|% 1,44
|
|EKGYO
|1,91
|306.237.509
|% 1,60
|
|ODAS
|3,63
|501.411.458
|% -1,09
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6414
|7,6457
|% -0,56
|
|Euro
|9,0206
|9,0392
|% -0,64
|
|Sterlin
|10,0414
|10,0917
|% -0,19
|
|Frank
|8,3402
|8,3905
|% -0,35
|
|Riyal
|2,0372
|2,0474
|% -0,37
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|0,48
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|3.068
|3.114
|-35,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|-29,54
|
|Yarım
|1.477
|1.517
|-14,29
|
|Çeyrek
|741
|758
|-7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-0,48
|