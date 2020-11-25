***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.11.2020 17:08
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
19.02.2020 Yönetim Kurulu karar tarihli, 250.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 1.000.000 Nominal tutarlı, 30.12.2020 vadeli 35 Günlük, TR0AKYM01BE2 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 25.11.2020 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889973
BIST
17:291.330
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|: 1.330
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En Düşük
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En Düşük
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|KLMSN
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|BANVT
|27,50
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|BURVA
|62,70
|6.679.746
|% 10,00
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|RODRG
|14,08
|2.634.841
|% 10,00
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|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
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|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|22.008.156
|% -9,98
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
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|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
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|THYAO
|12,06
|3.955.033.597
|% 1,94
|
|KRDMD
|5,16
|3.345.621.777
|% 4,88
|
|GARAN
|9,10
|3.055.440.281
|% 0,55
|
|TSKB
|2,77
|1.274.431.518
|% 6,13
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|TUPRS
|92,60
|1.189.822.871
|% 2,77
|
|KRDMD
|5,16
|3.345.621.777
|% 4,88
|
|TSKB
|2,77
|1.274.431.518
|% 6,13
|
|YKBNK
|3,00
|1.113.859.636
|% 1,01
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|EKGYO
|2,09
|767.822.195
|% -1,42
|
|GARAN
|9,10
|3.055.440.281
|% 0,55
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|17:29
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,9836
|7,9897
|% -0,20
|
|Euro
|9,5058
|9,5120
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,6135
|10,6667
|% -0,47
|
|Frank
|8,7274
|8,7800
|% -0,26
|
|Riyal
|2,1219
|2,1326
|% -0,29
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|17:29
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.812
|1.812
|4,21
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|Altın Gr.
|466
|466
|0,53
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|Cumhuriyet
|3.098
|3.144
|19,00
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|Tam
|3.080
|3.160
|20,91
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|10,11
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|Çeyrek
|747
|764
|5,05
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|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|0,12
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|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,02
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|B. Petrol
|48,20
|48,20
|0,42
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