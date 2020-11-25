***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.11.2020 17:08
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 26.10.2020 tarihinde ihraç edilen 2.490.000 TL nominal tutarlı, 30 gün vadeli TR0AKYM01BA0 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 25.11.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889974
BIST
17:241.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 9,35
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.325
17:247,9840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0214
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
17:249,4992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0252
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
17:24464,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,26
|Açılış
|: 464,95
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler17:24
|BANVT
|27,50
|14.321.944
|% 10,00
|
|BURVA
|62,70
|6.679.746
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.633.123
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|ALCAR
|256,50
|283.159.850
|% 9,99
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|21.988.987
|% -9,98
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|THYAO
|12,00
|3.892.226.520
|% 1,44
|
|KRDMD
|5,17
|3.326.231.629
|% 5,08
|
|GARAN
|9,13
|3.038.705.135
|% 0,88
|
|TSKB
|2,79
|1.258.565.957
|% 6,90
|
|TUPRS
|92,55
|1.183.165.471
|% 2,72
|
|KRDMD
|5,17
|3.326.231.629
|% 5,08
|
|TSKB
|2,79
|1.258.565.957
|% 6,90
|
|YKBNK
|3,00
|1.104.035.757
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,08
|759.620.863
|% -1,89
|
|GARAN
|9,13
|3.038.705.135
|% 0,88
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9801
|7,9840
|% -0,27
|
|Euro
|9,4952
|9,4992
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,6160
|10,6693
|% -0,45
|
|Frank
|8,7285
|8,7811
|% -0,25
|
|Riyal
|2,1220
|2,1326
|% -0,29
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|6,98
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|5,99
|0,01
|
|B. Petrol
|48,26
|48,26
|0,48
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
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17:36XU100
Endeks 1, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 32, 113.00 milyon TL de
-
17:36BURCE
Yüzde 9.94 oranında artışla 23.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 016 adet işlem
-
17:35KFEIN
Yüzde 5.39 oranında artışla 18.77 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 502, 933 adet işlem
-
17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, DOHOL, KCHOL
-
17:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 63 artarak (% 0.64 ) 1, 196