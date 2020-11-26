***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2020 15:19
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 22.10.2020 tarihinde ihraç edilen 2.000.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01B97 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 26.11.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890132
BIST
16:331.336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 10,42
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.338
En Düşük
1.326
16:337,8882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0640
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,8461
16:339,3978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0838
|Açılış
|: 9,3800
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|Önceki Kapanış
|: 9,5000
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9,5158
En Düşük
9,3511
16:33459,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
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|Açılış
|: 459,89
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|Önceki Kapanış
|: 461,97
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464,12
En Düşük
457,67
BIST En Aktif Hisseler16:33
|LOGO
|108,90
|63.340.173
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|310.967
|% 10,00
|
|SELEC
|10,68
|175.387.767
|% 9,99
|
|EGPRO
|26,64
|50.387.620
|% 9,99
|
|CASA
|97,40
|3.373.644
|% 9,99
|
|POLTK
|383,40
|638.643
|% -9,98
|
|ORMA
|11,74
|40.350
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.564.663
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|523.806
|% -9,95
|
|ETILR
|4,07
|255.029
|% -9,76
|
|GARAN
|9,22
|2.616.924.741
|% 1,65
|
|KRDMD
|5,16
|1.727.441.012
|% -0,77
|
|THYAO
|12,10
|1.359.769.448
|% 0,92
|
|YKBNK
|3,04
|1.225.062.455
|% 1,00
|
|GUBRF
|51,55
|779.185.483
|% 9,91
|
|YKBNK
|3,04
|1.225.062.455
|% 1,00
|
|KRDMD
|5,16
|1.727.441.012
|% -0,77
|
|GARAN
|9,22
|2.616.924.741
|% 1,65
|
|EKGYO
|2,08
|469.418.009
|% 1,46
|
|TSKB
|2,67
|531.917.120
|% -1,48
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8822
|7,8882
|% -0,80
|
|Euro
|9,3881
|9,3978
|% -0,88
|
|Sterlin
|10,4966
|10,5492
|% -1,15
|
|Frank
|8,6500
|8,7021
|% -0,85
|
|Riyal
|2,0970
|2,1075
|% -0,82
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|6,71
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|3.059
|3.105
|-36,00
|
|Tam
|3.043
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.471
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|738
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,36
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|-0,05
|
|B. Petrol
|47,90
|47,90
|-0,63
|
Seans Raporu
16:33
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16:48VERTU
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16:47
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