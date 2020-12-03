***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.12.2020 18:18
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
19.02.2020 Yönetim Kurulu karar tarihli, 250.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 1.200.000 Nominal tutarlı, 07.01.2021 vadeli 35 Günlük, TR0AKYM01BH5 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 03.12.2020 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891253
BIST
18:051.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,36
|Açılış
|: 1.328
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|Önceki Kapanış
|: 1.325
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1.336
En Düşük
1.316
18:057,7697
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
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|Açılış
|: 7,8100
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|Önceki Kapanış
|: 7,8450
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7,9177
En Düşük
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18:059,4488
En Yüksek
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|Açılış
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468,84
En Düşük
455,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|34,98
|27.871.601
|% 10,00
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|INFO
|5,50
|18.477.204
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|937.581
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|344.552.297
|% 9,98
|
|SILVR
|5,18
|90.918.556
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.207.235
|% -9,99
|
|SAFKR
|16,68
|138.043.591
|% -9,54
|
|KLMSN
|20,14
|30.950.775
|% -8,37
|
|RODRG
|14,00
|7.274.289
|% -8,08
|
|TSKB
|2,06
|2.540.984.877
|% -8,04
|
|GARAN
|9,20
|2.857.017.223
|% -0,22
|
|TSKB
|2,06
|2.540.984.877
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,65
|2.421.657.913
|% 1,15
|
|PETKM
|4,26
|1.979.911.552
|% 0,71
|
|THYAO
|12,19
|1.345.899.367
|% -0,49
|
|TSKB
|2,06
|2.540.984.877
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,65
|2.421.657.913
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,17
|1.046.223.813
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|1.979.911.552
|% 0,71
|
|GARAN
|9,20
|2.857.017.223
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7635
|7,7671
|% -1,20
|
|Euro
|9,4424
|9,4495
|% -0,71
|
|Sterlin
|10,4384
|10,4908
|% -0,36
|
|Frank
|8,6723
|8,7245
|% -0,79
|
|Riyal
|2,0618
|2,0721
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|3,11
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-5,76
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,12
|
|B. Petrol
|48,37
|48,37
|0,12
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