***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2020 17:58
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.02.2020 Yönetim Kurulu karar tarihli, 250.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 870.000 Nominal tutarlı, 08.01.2021 vadeli 35 Günlük, TR0AKYM01BI3 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 04.12.2020 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891482
BIST
17:591.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,27
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
17:597,7896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0178
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
17:599,4726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0257
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
17:59461,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,24
|Açılış
|: 461,55
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
458,44
BIST En Aktif Hisseler17:57
|IDEAS
|11,22
|4.839.298
|% 10,00
|
|SNPAM
|17,38
|6.357.860
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|607.373.615
|% 9,99
|
|EGPRO
|30,66
|45.670.184
|% 9,97
|
|ERBOS
|35,56
|44.182.421
|% 9,96
|
|EUKYO
|4,33
|10.393.157
|% -9,98
|
|TKNSA
|14,52
|826.373.131
|% -9,98
|
|SELEC
|15,01
|1.330.713.647
|% -9,96
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|PETKM
|4,64
|4.637.769.242
|% 8,92
|
|DOHOL
|2,83
|1.942.532.885
|% 6,79
|
|TSKB
|1,94
|1.834.355.479
|% -5,83
|
|TUPRS
|94,05
|1.463.776.865
|% 1,90
|
|SELEC
|15,01
|1.330.713.647
|% -9,96
|
|PETKM
|4,64
|4.637.769.242
|% 8,92
|
|TSKB
|1,94
|1.834.355.479
|% -5,83
|
|DOHOL
|2,83
|1.942.532.885
|% 6,79
|
|ZOREN
|2,73
|937.999.381
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,14
|543.210.529
|% -1,38
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7855
|7,7875
|% 0,20
|
|Euro
|9,4663
|9,4741
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,4980
|10,5506
|% 0,71
|
|Frank
|8,7244
|8,7770
|% 0,42
|
|Riyal
|2,0696
|2,0800
|% 0,17
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-2,23
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,74
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|0,00
|
|Tam
|3.055
|3.134
|8,60
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|4,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|2,08
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,04
|
|B. Petrol
|49,28
|49,28
|0,57
|