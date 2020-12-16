***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.12.2020 10:09
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 11.11.2020 tarihinde ihraç edilen 3.000.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01BB8 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 16.12.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893339
BIST
11:341.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 11,80
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
11:347,7974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0388
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
11:349,5196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0138
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
11:34466,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,13
|Açılış
|: 466,19
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:32
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.578.554
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|RAYSG
|22,72
|8.443.277
|% -9,63
|
|IZMDC
|11,50
|80.590.473
|% -8,95
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,81
|857.014.162
|% 1,66
|
|SISE
|7,37
|794.524.549
|% 0,55
|
|TUPRS
|110,10
|540.156.881
|% 1,66
|
|YKBNK
|3,13
|522.554.998
|% -0,32
|
|ODAS
|4,05
|406.104.122
|% 1,00
|
|YKBNK
|3,13
|522.554.998
|% -0,32
|
|KLGYO
|2,61
|344.566.318
|% 5,67
|
|EKGYO
|2,11
|274.332.550
|% 0,48
|
|SISE
|7,37
|794.524.549
|% 0,55
|
|ODAS
|4,05
|406.104.122
|% 1,00
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7946
|7,8005
|% -0,46
|
|Euro
|9,5134
|9,5213
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,4912
|10,5438
|% -0,14
|
|Frank
|8,7692
|8,8220
|% -0,53
|
|Riyal
|2,0712
|2,0816
|% -0,54
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|6,45
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.114
|-3,00
|
|Tam
|3.068
|3.145
|-15,37
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|-7,43
|
|Çeyrek
|744
|761
|-3,72
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,04
|
|B. Petrol
|50,84
|50,84
|0,08
|
Seans Raporu
11:32
daha fazla
-
11:45IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 279, 324 adet işlem
-
11:44KLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 133, 562, 929 adet işlem
-
11:43MERKO
Yüzde 6.45 oranında artışla 11.23 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 195, 846 adet işlem
-
11:42FADE
Yüzde 4.58 oranında artışla 6.62 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 469, 438 adet işlem
-
11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 22 artarak (% 0.79 ) 1, 559