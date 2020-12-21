***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2020 18:35
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.02.2020 Yönetim Kurulu karar tarihli, 250.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 2.000.000 Nominal tutarlı, 25.01.2021 vadeli 35 Günlük, TR0AKYM01BJ1 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 21.12.2020 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894116
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -23,89
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.369
18:057,6699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0413
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
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7,7362
En Düşük
7,6381
18:059,3708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0182
|Açılış
|: 9,3550
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|Önceki Kapanış
|: 9,3700
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9,4270
En Düşük
9,3081
18:05464,79
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 464,79
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|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEDIK
|12,32
|13.826.038
|% 10,00
|
|INVEO
|39,38
|47.760.697
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|1.043.702
|% 10,00
|
|MARKA
|6,84
|16.007.115
|% 9,97
|
|SNKRN
|12,28
|758.450
|% 9,94
|
|CRFSA
|81,00
|20.345.968
|% -10,00
|
|PAMEL
|20,90
|1.115.057
|% -9,99
|
|CASA
|124,00
|5.888.388
|% -9,95
|
|NIBAS
|64,50
|23.782.601
|% -9,79
|
|UMPAS
|1,95
|869.172
|% -8,88
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|EKGYO
|2,11
|1.249.716.019
|% -4,52
|
|PGSUS
|68,55
|1.018.312.566
|% -6,35
|
|VAKBN
|4,55
|399.612.630
|% -2,15
|
|JANTS
|295,10
|386.591.794
|% 5,20
|
|EKGYO
|2,11
|1.249.716.019
|% -4,52
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|ALBRK
|2,05
|377.304.802
|% 4,59
|
|PEKGY
|2,73
|250.788.306
|% 1,49
|
|IHLGM
|1,26
|111.769.951
|% -1,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6669
|7,6699
|% 0,54
|
|Euro
|9,3644
|9,3708
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,1789
|10,2300
|% -0,83
|
|Frank
|8,6172
|8,6691
|% 0,26
|
|Riyal
|2,0392
|2,0494
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,65
|
|Altın Gr.
|465
|465
|3,11
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|5,00
|
|Tam
|3.065
|3.146
|2,46
|
|Yarım
|1.481
|1.522
|1,19
|
|Çeyrek
|743
|761
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,27
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,17
|
|B. Petrol
|50,39
|50,39
|-1,87
|