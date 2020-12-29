***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2020 17:25
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.02.2020 Yönetim Kurulu karar tarihli, 250.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 510.000 Nominal tutarlı, 02.02.2021 vadeli 35 Günlük, TR0AKYM01BM5 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 29.12.2020 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895448
BIST
17:361.454
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.454
En Düşük
1.436
17:367,3558
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0824
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3382
17:369,0209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0737
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
8,9988
17:36444,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,57
|Açılış
|: 444,27
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
443,58
BIST En Aktif Hisseler17:34
|ARZUM
|24,86
|22.746.129
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.170.072
|% 10,00
|
|ALCAR
|374,00
|262.681.387
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.656.763
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|NIBAS
|56,00
|31.822.991
|% -9,39
|
|GUBRF
|74,75
|2.396.092.656
|% 6,18
|
|THYAO
|12,91
|1.411.825.922
|% 2,30
|
|GARAN
|9,94
|1.228.706.503
|% 0,61
|
|KRDMD
|5,66
|1.005.792.217
|% 0,89
|
|KARTN
|103,80
|1.003.167.845
|% 0,39
|
|KARSN
|3,23
|758.756.077
|% 2,87
|
|SKBNK
|1,53
|341.737.519
|% -2,55
|
|GSDHO
|2,48
|477.412.885
|% 1,22
|
|TSKB
|1,81
|327.807.050
|% -1,09
|
|KRDMD
|5,66
|1.005.792.217
|% 0,89
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3493
|7,3558
|% -1,11
|
|Euro
|9,0108
|9,0209
|% -0,81
|
|Sterlin
|9,9047
|9,9543
|% -0,61
|
|Frank
|8,2736
|8,3234
|% -0,66
|
|Riyal
|1,9537
|1,9635
|% -1,12
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|6,07
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-3,72
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,09
|
|B. Petrol
|51,52
|51,52
|0,62
|
Seans Raporu
17:34
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17:46BOSSA
Yüzde 9.98 oranında artışla 18.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 751, 690 adet işlem
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17:45XU100
Endeks 1, 453 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 92 üstünde . İşlem hacmi 25, 080.00 milyon TL de
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17:44OSTIM
Yüzde 4.94 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 636, 529 adet işlem
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17:43PKART
Yüzde 6.43 oranında artışla 14.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 961, 470 adet işlem
-
17:41EGPRO
Yüzde 7.20 oranında artışla 36.04 lira fiyatla işlem gören hissede 571, 408 adet işlem