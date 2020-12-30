***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2020 12:26
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 25.11.2020 tarihinde ihraç edilen 1.000.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01BE2 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 30.12.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895577
BIST
13:481.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 14,83
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
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1.483
En Düşük
1.463
13:487,3452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0502
|Açılış
|: 7,3450
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|Önceki Kapanış
|: 7,3600
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7,3961
En Düşük
7,3047
13:489,0145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
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|Açılış
|: 9,0050
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
|: 443,52
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|Önceki Kapanış
|: 446,75
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448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler13:47
|TGSAS
|11,56
|114.158.398
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.897.235
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|31.224.543
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.274.842
|% 9,98
|
|SILVR
|8,71
|6.164.968
|% 9,97
|
|SEKUR
|13,22
|2.306.606
|% -8,19
|
|NIBAS
|54,30
|13.749.664
|% -7,57
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|BURVA
|50,50
|3.175.106
|% -4,54
|
|PAMEL
|22,00
|350.636
|% -4,35
|
|GUBRF
|82,25
|1.799.669.698
|% 7,59
|
|ASELS
|18,55
|1.794.647.708
|% 3,63
|
|HALKB
|5,67
|1.213.007.393
|% 4,61
|
|GARAN
|10,21
|1.208.310.802
|% 1,90
|
|VAKBN
|4,75
|979.815.582
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,17
|592.653.774
|% 0,46
|
|HALKB
|5,67
|1.213.007.393
|% 4,61
|
|VAKBN
|4,75
|979.815.582
|% 2,15
|
|ODAS
|3,98
|748.115.058
|% 3,38
|
|YKBNK
|3,07
|457.198.109
|% 0,33
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3417
|7,3452
|% -0,68
|
|Euro
|8,9964
|9,0145
|% -0,49
|
|Sterlin
|9,9522
|10,0022
|% 0,02
|
|Frank
|8,2838
|8,3337
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9518
|1,9616
|% -0,63
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|1,50
|
|Altın Gr.
|443
|444
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|2.941
|2.986
|-4,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|-6,13
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-2,96
|
|Çeyrek
|709
|725
|-1,48
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,35
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,55
|51,55
|0,32
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