***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.01.2021 13:54
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 03.12.2020 tarihinde ihraç edilen 1.200.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01BH5 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 07.01.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897720
BIST
14:591.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,96
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
14:597,3165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0106
|Açılış
|: 7,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3316
En Düşük
7,2382
14:598,9834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0252
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,8939
14:59451,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,00
|Açılış
|: 451,84
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,39
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler14:59
|MRSHL
|332,20
|16.356.566
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.709.815
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|121.168.302
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|11.138.870
|% 9,99
|
|KSTUR
|159,70
|355.871
|% 9,99
|
|NIBAS
|44,56
|24.332.617
|% -9,98
|
|OLMIP
|8,75
|5.183.369
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|8.138.459
|% -9,97
|
|ORMA
|17,21
|1.842.618
|% -8,55
|
|TATGD
|11,55
|105.999.671
|% -6,33
|
|EKGYO
|2,60
|3.196.210.181
|% 9,70
|
|GARAN
|10,46
|1.086.166.146
|% 0,48
|
|ASELS
|18,93
|975.124.192
|% 1,28
|
|AKBNK
|7,46
|791.505.038
|% 1,36
|
|DOHOL
|3,39
|756.933.199
|% 4,63
|
|EKGYO
|2,60
|3.196.210.181
|% 9,70
|
|IHLGM
|1,41
|495.888.649
|% 7,63
|
|SKBNK
|1,57
|452.980.404
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,39
|756.933.199
|% 4,63
|
|TSKB
|1,83
|347.043.314
|% 1,67
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3156
|7,3165
|% 0,15
|
|Euro
|8,9781
|8,9834
|% -0,28
|
|Sterlin
|9,9183
|9,9680
|% 0,03
|
|Frank
|8,2613
|8,3111
|% -0,26
|
|Riyal
|1,9482
|1,9580
|% 0,32
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-1,12
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,28
|
|Cumhuriyet
|2.986
|3.031
|-44,00
|
|Tam
|2.973
|3.048
|-44,85
|
|Yarım
|1.437
|1.475
|-21,70
|
|Çeyrek
|721
|737
|-10,84
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,00
|
|B. Petrol
|54,22
|54,22
|-0,08
|