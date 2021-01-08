***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.01.2021 17:19
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 04.12.2020 tarihinde ihraç edilen 870.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01BI3 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 08.01.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898432
BIST
17:091.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,62
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:097,3267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0214
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:099,0010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0216
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:09445,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -6,63
|Açılış
|: 445,40
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,51
BIST En Aktif Hisseler17:07
|INVEO
|58,30
|83.898.188
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.251.715
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|109.997.923
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,54
|2.772.148.268
|% -2,31
|
|KOZAL
|116,80
|2.267.038.167
|% 7,65
|
|GARAN
|10,77
|2.166.236.851
|% 2,38
|
|THYAO
|12,85
|1.359.570.620
|% 1,34
|
|SISE
|7,44
|1.236.291.923
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,54
|2.772.148.268
|% -2,31
|
|SKBNK
|1,61
|971.354.596
|% 3,87
|
|GARAN
|10,77
|2.166.236.851
|% 2,38
|
|PETKM
|5,25
|909.669.497
|% 0,00
|
|SISE
|7,44
|1.236.291.923
|% 0,81
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3265
|7,3311
|% -0,23
|
|Euro
|8,9972
|9,0041
|% -0,21
|
|Sterlin
|9,9680
|10,0180
|% 0,33
|
|Frank
|8,2828
|8,3327
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9514
|1,9612
|% -0,03
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-26,87
|
|Altın Gr.
|446
|447
|-5,51
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|-39,00
|
|Tam
|2.950
|3.028
|-28,64
|
|Yarım
|1.426
|1.465
|-13,85
|
|Çeyrek
|715
|732
|-6,93
|
|Gümüş.Ons
|26,58
|26,62
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,12
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|0,99
|
Seans Raporu
17:07
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-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 45 artarak (% 0.98 ) 1, 380
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BASCM, TKNSA, OLMIP, KAPLM, INVEO, KRVGD, YESIL, CMBTN, ISBIR, GLBMD
-
17:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BALAT, UMPAS, DIRIT, SNKRN
-
17:18
PKART, RODRG, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:18
BALAT, OYAYO, TTRAK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında