***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1. Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak İzahname'nin geçerlilik süresi olan on iki ay boyunca halka arz edilerek satılmak üzere toplam 250.000.000 TL (İkiyüzellimilyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, çeşitli vadelerde, vade sonunda nakdi veya fiziki uzlaşı yöntemiyle, bir veya birden çok seferde yatırım kuruluşu varantı/sertifikası ihraç edilmesine,2. Yatırım kuruluşu varantı/ sertifikası ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tarih, tutar, vade, dayanak varlık dâhil tüm koşulların ve esaslarının belirlenmesi ile satışların tamamlanması, bu karar kapsamında yapılacak tüm ihraçlar için, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Takasbank – İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kurum ve kuruluşa gerekli başvuruların yapılması ile her türlü işlemin ifası hususunda Şirketimiz Genel Müdürüne yetki verilmesine,3. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemlerde herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, Şirketimizin imza sirkülerinde yapılan yetkilendirme doğrultusunda hareket edilmesine,4. Şirketimizin gerçekleştireceği yatırım kuruluşu varantı/sertifikası ihraçlarına aracılık ve piyasa yapıcılık faaliyetlerinin Şirketimizce yürütülmesine ve bu münasebetle, söz konusu ihraçlara ilişkin aracılık ve piyasa yapıcılık faaliyetlerinin SPK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceğinin ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin taahhüt edilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900964BIST