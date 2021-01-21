***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2021 15:10
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.02.2020 Yönetim Kurulu karar tarihli, 250.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 2.000.000 Nominal tutarlı, 25.02.2021 vadeli 35 Günlük, TR0AKYM01BR4 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 21.01.2021 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903666
BIST
16:311.564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,55
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.563
16:317,3659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0532
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
16:318,9669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0187
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
16:31442,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,65
|Açılış
|: 442,09
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
441,84
BIST En Aktif Hisseler16:31
|VAKFN
|6,60
|179.370.999
|% 10,00
|
|DITAS
|40,92
|4.441.380
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|3.192.519
|% 10,00
|
|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
|
|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
|
|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
|
|UZERB
|79,00
|807.257
|% -9,20
|
|SNGYO
|5,04
|79.954.119
|% -8,70
|
|GARAN
|10,16
|2.033.775.260
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,55
|1.928.524.686
|% 3,66
|
|KARSN
|4,55
|1.072.874.989
|% 9,90
|
|AKBNK
|6,98
|993.375.876
|% 0,87
|
|YKBNK
|3,23
|806.693.759
|% 1,25
|
|EKGYO
|2,55
|1.928.524.686
|% 3,66
|
|SKBNK
|1,60
|591.322.931
|% 1,27
|
|TSKB
|1,97
|502.055.163
|% -0,51
|
|YKBNK
|3,23
|806.693.759
|% 1,25
|
|KARSN
|4,55
|1.072.874.989
|% 9,90
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3628
|7,3659
|% -0,72
|
|Euro
|8,9641
|8,9669
|% -0,21
|
|Sterlin
|10,0676
|10,1181
|% -0,26
|
|Frank
|8,2785
|8,3284
|% -0,26
|
|Riyal
|1,9563
|1,9661
|% -0,70
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-1,21
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|-2,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|-10,06
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-4,86
|
|Çeyrek
|709
|725
|-2,44
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,87
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,98
|55,98
|-0,10
|
Seans Raporu
16:31
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16:43PAGYO
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16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 14 kaybederek (% -0.23 ) 1, 389
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16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, AGYO, AYCES, DOKTA, SEKUR, TACTR, KARSN, UFUK, VERUS, ESCOM
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16:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNGYO, KLNMA, YONGA