***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.01.2021 17:12
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.02.2020 Yönetim Kurulu karar tarihli, 250.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 2.650.000 Nominal tutarlı, 02.03.2021 vadeli 35 Günlük, TR0AKYM01BS2 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 26.01.2021 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904467
BIST
17:021.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,91
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.549
En Düşük
1.517
17:027,3450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0596
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3393
17:028,9385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0613
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9163
17:02439,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,71
|Açılış
|: 439,08
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
437,66
BIST En Aktif Hisseler17:02
|MAALT
|254,20
|42.133.791
|% 10,00
|
|LUKSK
|44,04
|5.927.332
|% 9,99
|
|KONTR
|44,06
|139.577.449
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|26.589.580
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|KAPLM
|43,56
|6.392.483
|% -10,00
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|2.047.677
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,51
|1.767.506.610
|% 1,62
|
|GARAN
|9,58
|1.707.010.396
|% 0,42
|
|KARSN
|5,63
|1.392.768.937
|% 8,27
|
|KOZAL
|120,50
|1.191.651.435
|% -0,74
|
|DOHOL
|3,97
|855.339.628
|% 3,93
|
|EKGYO
|2,51
|1.767.506.610
|% 1,62
|
|TSKB
|1,94
|645.516.598
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,53
|484.844.796
|% -1,29
|
|KARSN
|5,63
|1.392.768.937
|% 8,27
|
|IHLGM
|1,54
|371.936.926
|% -1,91
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3413
|7,3450
|% -0,80
|
|Euro
|8,9303
|8,9385
|% -0,68
|
|Sterlin
|10,0514
|10,1018
|% -0,39
|
|Frank
|8,2505
|8,3002
|% -0,64
|
|Riyal
|1,9548
|1,9646
|% -0,66
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|0,91
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|2.913
|2.957
|-23,00
|
|Tam
|2.902
|2.975
|-20,17
|
|Yarım
|1.403
|1.439
|-9,76
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,88
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|55,87
|55,87
|0,19
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
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17:16DOHOL
Yüzde 4.19 oranında artışla 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 219, 757, 861 adet işlem
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17:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, PETKM, TAVHL
-
17:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, BIMAS, SAHOL
-
17:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 39 artarak (% 0.18 ) 1, 356
-
17:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKUR, KATMR, LUKSK, MAALT, YESIL, QNBFB, VAKFN, BASCM, DIRIT, IZMDC