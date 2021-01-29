***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2021 17:29
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 25.12.2020 tarihinde ihraç edilen 1.200.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01BK9 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 29.01.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906237
BIST
17:211.484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -14,46
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
17:217,3074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0268
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
17:218,8819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0220
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
17:21438,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 4,39
|Açılış
|: 438,82
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler17:21
|DZGYO
|5,06
|47.519.564
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.000.385
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|642.626
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.980.057
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BURVA
|44,98
|28.899.179
|% -8,20
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,78
|212.640.795
|% -7,82
|
|VAKFN
|8,53
|18.144.870
|% -6,67
|
|GUBRF
|73,25
|2.198.252.189
|% 6,01
|
|GARAN
|9,43
|1.958.252.272
|% 0,43
|
|KOZAL
|117,30
|1.342.151.656
|% -0,09
|
|DOHOL
|3,97
|1.332.384.579
|% 6,72
|
|KARSN
|5,20
|1.304.037.906
|% 4,21
|
|EKGYO
|2,36
|1.067.769.080
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,97
|1.332.384.579
|% 6,72
|
|KARSN
|5,20
|1.304.037.906
|% 4,21
|
|TSKB
|1,83
|405.434.829
|% 1,10
|
|GARAN
|9,43
|1.958.252.272
|% 0,43
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3013
|7,3074
|% -0,37
|
|Euro
|8,8747
|8,8819
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,9843
|10,0344
|% -0,57
|
|Frank
|8,1727
|8,2219
|% -0,62
|
|Riyal
|1,9367
|1,9464
|% -0,66
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|32,13
|
|Altın Gr.
|439
|440
|5,08
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.945
|-19,00
|
|Tam
|2.893
|2.966
|-15,64
|
|Yarım
|1.398
|1.435
|-7,57
|
|Çeyrek
|701
|717
|-3,78
|
|Gümüş.Ons
|27,53
|27,55
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,18
|
|B. Petrol
|55,85
|55,85
|0,75
|
Seans Raporu
17:21
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17:36NIBAS
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 15 kaybederek (% -0.77 ) 1, 312
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