***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.02.2021 17:54
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 29.12.2020 tarihinde ihraç edilen 510.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01BM5 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 02.02.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907027
BIST
18:051.511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,98
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
18:057,1923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
18:058,6516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0182
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
18:05423,69
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -6,29
|Açılış
|: 423,69
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGYO
|3,96
|18.335.259
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|4.525.049
|% 10,00
|
|YESIL
|220,00
|16.289.586
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|87.671.834
|% 10,00
|
|DURDO
|12,54
|28.795.461
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|16.850.745
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,40
|1.724.902
|% -9,98
|
|TACTR
|28,86
|7.042.215
|% -9,98
|
|SUMAS
|65,90
|338.484
|% -9,97
|
|NIBAS
|36,00
|53.513.352
|% -9,95
|
|DOHOL
|4,22
|3.143.508.296
|% 8,21
|
|GARAN
|9,69
|1.665.152.012
|% 2,22
|
|KOZAL
|121,30
|1.508.519.091
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,46
|1.268.364.118
|% 0,82
|
|SISE
|7,56
|1.174.549.755
|% 2,30
|
|DOHOL
|4,22
|3.143.508.296
|% 8,21
|
|EKGYO
|2,46
|1.268.364.118
|% 0,82
|
|TSKB
|1,84
|467.963.895
|% 0,00
|
|ODAS
|4,01
|859.058.625
|% -3,14
|
|SKBNK
|1,48
|307.984.915
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1886
|7,1923
|% 0,08
|
|Euro
|8,6457
|8,6516
|% -0,21
|
|Sterlin
|9,7571
|9,8060
|% -0,40
|
|Frank
|7,9574
|8,0054
|% -0,34
|
|Riyal
|1,9092
|1,9188
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|-25,27
|
|Altın Gr.
|423
|423
|-6,51
|
|Cumhuriyet
|2.810
|2.852
|-40,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-40,84
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,75
|
|Çeyrek
|678
|693
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,96
|-1,85
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,46
|
|B. Petrol
|57,74
|57,74
|1,41
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59LOGO
Yüzde 4.58 oranında artışla 144.00 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 993 adet işlem
-
17:58GEREL
Yüzde 6.32 oranında artışla 7.91 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 222, 650 adet işlem
-
17:57ARZUM
Yüzde 8.38 oranında artışla 24.82 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 752, 191 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 513 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 26, 986.00 milyon TL de
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17:55ALCTL
Yüzde 6.03 oranında artışla 30.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 330, 527 adet işlem