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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.02.2021 19:25



***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                         1.    Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak İzahname'nin geçerlilik süresi olan on iki ay boyunca halka arz edilerek satılmak veya halka arz edilmeksizin Borsa Istanbul NYIP piyasasında satışa sunulmak üzere, üzere toplam nominal 250.000.000 TL (İkiyüzellimilyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, çeşitli vadelerde, vade sonunda nakdi veya fiziki uzlaşı yöntemiyle, bir veya birden çok seferde her bir  adedi 0,01 TL nominal değerli yatırım kuruluşu varantı / sertifikası ihraç edilmesine,
 
 
2.    Yatırım kuruluşu varantı / sertifikası ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tarih, tutar, vade, dayanak varlık dâhil tüm koşulların ve esaslarının belirlenmesi ile satışların tamamlanması, bu karar kapsamında yapılacak tüm ihraçlar için, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Takasbank – İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kurum ve kuruluşa gerekli başvuruların yapılması ile her türlü işlemin ifası hususunda Şirketimiz Genel Müdürüne ve Türev ve Hazine'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısına yetki verilmesine,
 
 
3.    Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemlerde herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, Şirketimizin imza sirkülerinde yapılan yetkilendirme doğrultusunda hareket edilmesine,
 
 
4.    Şirketimizin gerçekleştireceği yatırım kuruluşu varantı / sertifikası ihraçlarına aracılık ve piyasa yapıcılık faaliyetlerinin Şirketimizce yürütülmesine ve bu münasebetle, söz konusu ihraçlara ilişkin aracılık ve piyasa yapıcılık faaliyetlerinin SPK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceğinin ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin taahhüt edilmesine,
 
 
oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907090


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